Investito dal figlio, imprenditore conciario vicentino perde una gamba

Investito in azienda dal muletto guidato dal figlio. Ha subito la parziale amputazione della gamba destra Antonio Lovato, 80 anni, titolare della Conceria Lovato di Chiampo, rimasto coinvolto in un grave infortunio sul lavoro lunedì. A guidare il mezzo da lavoro che lo ha colpito, per cause da accertare da parte dello Spisal dell'Ulss 8, c’era il figlio Danilo, 38 anni, rimasto sotto choc, che non si è accorto della vicinanza del genitore.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30. L'imprenditore, che fondò l'azienda 50 anni fa, è stato prontamente soccorso dai presenti, figli compresi che sono al fianco del padre nella conduzione della conceria, attirati dalle grida di dolore. Ricoverato al San Bortolo di Vicenza, l'ottantenne è stato sottoposto a un delicato intervento: i chirurghi ortopedici hanno dovuto tagliare parte dell'arto inferiore destro per salvargli la vita. Ora resta grave.

Giorgio Zordan