Intercetta illegalmente le telefonate della moglie con l'amante: condannato a 9 mesi

Un tecnico di 55 anni di Enego è stato condannato ieri a nove mesi di reclusione; dovrà poi risarcire l’ex moglie e un medico, che in passato erano stati amanti. L’imputato, come riporta Il Giornale di Vicenza, che sospettava che la moglie lo tradisse, aveva trovato il modo di intercettare le loro conversazioni utilizzando un dispositivo illegale, perché le intercettazioni telefoniche sono consentite solo alle forze dell’ordine su autorizzazione del magistrato. Ottenute le prove del tradimento, le aveva esibite in tribunale nella causa di separazione; ma era stato denunciato, e ieri è arrivata la condanna.



