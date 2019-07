Una insolita acqua alta estiva ha interessato ieri sera Venezia. Complice il maltempo e la bassa pressione presente sull’Alto Adriatico, la punta di marea ha toccato i 97 centimetri verso le 19, poco sotto la previsione di un metro, stimata nel bollettino del Centro maree comunale.

Una misura non eccezionale - codice giallo (marea sostenuta) - se si fosse presentata in autunno, ma un fenomeno piuttosto raro per luglio, mese che solo due volte in passato, nel 2014 e nel 2002, aveva visto punte di acqua alta superiori in piena estate. L’acqua è poi scesa lentamente. Anche per oggi è prevista ancora marea su valori sostenuti.