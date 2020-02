Influenza: in Veneto 365.700 casi

BUO-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 28 FEB - Nonostante l'attenzione sia in massima parte dedicata a seguire gli sviluppi del Coronavirus, la Direzione Prevenzione della Regione Veneto sta monitorando anche l'andamento dell'influenza stagionale, che ha colpito 365.700 persone, 40.400 nell'ultima settimana, con tre decessi sui 12 casi più gravi. Dal 17 al 23 febbraio il tasso d'incidenza è sceso a 8,24 casi per mille abitanti, inferiore alla media nazionale (10,87 per mille), rispetto al picco di 10,83 registrato nella sesta settimana del 2020. L'età maggiormente colpita è sempre quella tra 0 e 4 anni, ma con un tasso in forte calo, sceso al 21,03 per mille. Segue la seconda fascia pediatrica (5-14 anni) con 18,56 casi per mille, anche questa in calo. Diminuzione contenuta per la fascia (15-64 anni) con 6,17 casi per mille. In controtendenza il leggero aumento nella fascia over 65, ma con un tasso del 2,37 per mille. Tutti i dati sono, al momento, i più bassi dalla stagione 2014-2015, quando si iniziò a monitorare le complicanze.