Influenza: in Veneto 233.000 a letto

(ANSA)-VENEZIA, 6 FEB - Finora, l'influenza stagionale 2019-2020 ha messo a letto 232.900 veneti 55.400 dei quali l'hanno contratta tra il 27 gennaio-2 febbraio,per un'incidenza generale pari a 11,30 casi per mille abitanti,inferiore a quella italiana attestata a 13,18 casi per mille.Lo rivela Manulea Lanzarin, assessore:"il trend della curva d'incidenza regionale è in linea con la maggior parte delle stagioni precedenti, con valori registrati che, tuttavia, sono lievemente sotto alla stagione 2018-2019 per lo stesso periodo di tempo.Si ritiene che l' incidenza aumenterà ancora sino alla metà di febbraio,periodo in cui è atteso il picco massimo stagionale". La sorveglianza sulle forme gravi ha rileto 9 segnalazioni di complicanze: per 2 pazienti è stato necessario l'uso del macchinario per l' ossigenazione del sangue.Il conto dei decessi rimane fermo a 1. La fascia d'età più colpita è quella da 0-4 anni (33,73 casi per mille); segue tra i 5-14 anni (28,27); cala nella fascia 15-64 anni (8,93), e oltre 65 anni è di 2,24 per mille.