Sono salite a 12, dalle 8 della scorsa settimana, le Regioni con l’indice Rt sopra 1, secondo il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute che riporta una analisi dei dati relativi al periodo 27 luglio - 2 agosto 2020, successivo alla terza fase di riapertura avvenuta il 3 giugno 2020.

In particolare Rt più alto risulta in Sicilia (1.62), seguita dalla Provincia autonoma di Bolzano (1.43), e da Provincia autonoma di Trento e Veneto, entrambe con 1.28, Campania (1.25), Toscana (1.2), Liguria (1.16), Marche (1.13), Puglia (1.1), Lazio (1.08), Lombardia (1.04), Emilia Romagna (1.01).

Tre le Regioni con indice Rt 0: Basilicata, Calabria e Molise.

A Verona il maggior numero di casi tra tutte le province del Veneto (a ieri 5.238 su 20.371), ma è una delle province che ha il numero più basso di persone attualmente positive (93 su 1.075 in tutta la Regione) mentre Venezia e Padova sono ancora abbondantemente sopra 200 (275 Treviso e 261 Padova). In termini di vittime, Verona ha pagato più caro di tutti: 589 morti (2.078 in Veneto) seguita da Vicenza con 365.

Questi gli Indici trasmissione Rt regione per regione:

Abruzzo 0.82

Basilicata 0

Calabria 0

Campania 1.25

Emilia Romagna 1.01

F.V.Giulia 0.26

Lazio 1.08

Liguria 1.16

Lombardia 1.04

Marche 1.13

Molise 0

PA Bolzano 1.43

Piemonte 0.87

PA Trento 1.28

Puglia 1.1

Sardegna 0.12

Sicilia 1.62

Toscana 1.2

Umbria 0.58

Valle d’Aosta 0.11

Veneto 1.28.