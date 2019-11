Incidenti stradali: morto ciclista

BCN

(ANSA) - VENEZIA, 30 NOV - Un ciclista è morto in un incidente stradale lungo la 'Romea' nei pressi di Chioggia (Venezia). Nell'impatto tra la bici ed un'auto dei Crabinieri l'uomo, che non aveva documenti con se' e si ritiene non sia italiano, è morto all'stante. I rilievi sono affidati alle Forze dell'Ordine. Sul posto operatori del 118, Forze dell'Ordine e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.