Incidente in Alto Adige, muore 84enne

(ANSA) - BOLZANO, 23 DIC - Una donna di 84 anni, una turista della provincia di Venezia, è morta in seguito ad un incidente stradale che si è verificato sulla SS.51 tra Carbonin e Passo Cimabanche, sul confine tra Alto Adige e Veneto. Tre le auto coinvolte nel sinistro. Secondo le prime informazioni l'auto con a bordo la donna, che non era alla guida ma passeggera del mezzo, avrebbe invaso la corsia opposta. Altre due persone sono rimaste ferite, sembrerebbe in modo non grave, e sono state trasportate in ospedale. La statale è rimasta chiusa per i rilievi di legge per circa due ora e è stata riaperta solo verso le 17. (ANSA).