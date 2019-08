È iniziato stamattina il controesodo dopo le due canoniche settimane di vacanza ferragostane per il ritorno di migliaia d’italiani ma anche stranieri, in primis tedeschi, austriaci ed olandesi. Problemi di viabilità si stanno registrando sull’A22 del Brennero: dalle 11 alle 13 si sono registrate code fino a 8 chilometri per un incidente tra i caselli di Affi e quello trentino Ala/Avio in carreggiata nord; in direzione sud traffico intenso con code tra l’altoatesina Egna/Ora ed Affi, quindi tra l’emiliana Carpi e l’intersezione con l’A1 Autostrada del Sole.

Domani e domenica saranno da «bollino nero» secondo le previsioni del traffico. Sono tornati in funzione i cosiddetti tutor: Autostrade per l’Italia, con una nota, ha informato che la Corte di Cassazione ha ritenuto del tutto infondati i motivi per i quali la Corte di Appello di Roma, nell’aprile 2018, aveva ritenuto il sistema di controllo della velocità media, il cosiddetto Tutor, violasse le norme relative alla proprietà intellettuale della società Craft e dovesse essere rimosso. Quindi è rientrato in vigore, sulle autostrade, un ulteriore deterrente contro la violazione dei limiti di velocità. Rispettarli diventa ancora più basilare visto che l'uso sconsiderato del telefonino alla guida. La aree di maggiore traffico continueranno ad essere costantemente monitorate dalle forze dell’ordine così come la strada regionale 11 ed i caselli autostradali di Peschiera del Garda, Affi oltreché le arterie lungo il lago di Garda.

Autostrade ma non solo: sotto controllo anche le tangenziali attraverso controlli mirati e nuovi rilevatori di velocità. A partire dalla sempre trafficata bretella che collega Verona da Porta Palio allo svincolo del casello autostradale Verona Nord dell’A22 del Brennero e l’imbocco della tangenziale Nord verso Bussolengo/Pescantina/Valpolicella da una parte e l’aeroporto di Villafranca dall'altra: qui i limiti di velocità sono scesi a 70 km/h, salvo nell'ultimo tratto – dall’uscita di San Massimo – in cui la velocità massima consentita è di 90 km/h. La nuova segnaletica restrittiva anticipa l'installazione di due superautovelox fissi attivi 24 ore su 24, prima del sottopasso della ferrovia (andando verso Verona Nord) e prima di quello dello Stadio (venendo verso la città) che saranno installati a breve dal Comune di Verona. Massimo Ugolini

