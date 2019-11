Inchiesta choc nel Vicentino: 93enne molestata in casa di riposo

Non solo maltrattamenti, insulti, strattoni. All’interno della casa di riposo a Noventa Vicentina sarebbe accaduto anche di peggio. Come riporta Il Giornale di Vicenza, la procura ipotizza infatti che un’anziana ospite, di 93 anni, sia stata anche molestata sessualmente: toccamenti del tutto incompatibili con un’attività di pulizia o di cura, come quelle che avrebbe meritato di ricevere.

In seguito all'indagine dei carabinieri, che hanno anche filmato per diverse settimane quanto accaduto all'interno della struttura, il giudice ha disposto tre ordini ad altrettanti operatori, che sono ora indagati per per maltrattamenti aggravati nei confronti di anziani. Uno di loro, però, è anche accusato di violenza sessuale. I tre dipendenti saranno interrogati fra qualche giorno dal giudice.