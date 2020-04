Come anticipato da Zaia in giornata, è stato firmato dal presidente della regione Veneto Luca Zaia l'obbligo di indossare guanti e mascherine su autobus e taxi in tutta la Regione, dove già vige la prescrizione di indossare le protezione in tutti gli esercizi pubblici.

L'ordinanza è valida dal 7 aprile al 13 aprile, salvo proroghe.