In Veneto il 2019 è stato uno degli anni più caldi di sempre

Dati allarmanti per il Veneto e per la provincia di Verona per quanto riguarda il clima.

Li fornisce l'Arpav, l'agenzia regioanle per l'ambiente (qui li report completo), che certifica come il 2019 sia stato uno degli anni più caldi degli ultimi 30, con una media annuale superiore di un grado rispetto al periodo 1992-2018.

L'agenzia regionale per la protezione ambientale ha calcolato che i dodici mesi appena trascorsi sono stati vicini ai record del 2018 e del 2014 (anche il 2015, soprattutto in montagna, fu molto caldo). L’estate è stata tra le più calde degli ultimi 28 anni sia per le temperature minime che per le massime, classificandosi al secondo posto dopo quella del 2003. Particolarmente caldi i mesi invernali.

Le precipitazioni complessive sono state maggiori della media anche del 40-50 per cento, soprattutto a causa di una primavera e di un novembre particolarmente ricchi di pioggia e neve.