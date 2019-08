Venti furti al giorno in negozi o botteghe artigiane del Veneto, secondo quanto rileva l'Ufficio studi della Cgia di Mestre. Le denunce effettuate in Veneto dai titolari di queste attività sono state più di 7.300 nel corso del 2017, ultimo anno in cui i dati Istat sono disponibili. Il costo economico di questo fenomeno, sebbene sia in calo è stimato attorno ai 350 milioni di euro l’anno.

Il confronto con gli ultimi anni, si legge in una nota della Cgia, appare comunque confortante. Rispetto al 2014, anno in cui si è toccato il picco di oltre 9.500 denunce, la contrazione in Veneto è stata del 23%. Tra tutte le regioni d’Italia, nel quadriennio 2014-2017 solo la Campania ha visto aumentare le denunce (+2,7%).

«Questa decisa contrazione avvenuta anche a livello veneto», segnala Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia, «è riconducibile sia all’azione di prevenzione praticata dalla polizia e dai carabinieri, sia agli ingenti investimenti realizzati in questi ultimi anni dai negozianti e dagli artigiani nei sistemi di videosorveglianza e nei servizi forniti dagli istituti di vigilanza. Tuttavia, non è da escludere che questi dati siano in parte condizionati anche dal rifiuto di molti negozianti di denunciare i furti subiti. Non sono pochi, infatti, i titolari di piccoli negozi che dopo aver subito l’ennesimo taccheggio o la solita scorribanda sono stati presi dallo sconforto e hanno deciso di non rivolgersi più alle forze dell’ordine».

Il problema sicurezza coinvolge tantissime attività commerciali e artigiane. «I settori maggiormente a rischio taccheggio», dichiara nella nota Renato Mason, segretario della Cgia, «sono, ad esempio, profumerie, negozi di alimentari, di abbigliamento, in particolar modo sportivo, e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel mirino dei furti con destrezza, invece, finiscono prevalentemente gioiellieri e orologiai, mentre autoriparatori ed esercizi pubblici - come i bar, i ristoranti e le sale giochi - sono quasi sempre vittime di furti con scasso».

Oltre al grab and run (prendi e scappa), i metodi più usati dai malintenzionati per sottrarre merce esposta negli scaffali sono la rottura di etichette/placche antitaccheggio e l’uso di borse schermate. Molti operatori, inoltre, sottolineano che sempre più spesso sono vittime di micro-bande, 2-3 persone, spesso specializzate e ben attrezzate, con strumenti per staccare le etichette antitaccheggio, jammer (disturbatori di frequenze) e magazzini dove conservare la refurtiva.

Se rapportiamo il numero di furti denunciati dagli operatori commerciali e artigianali ogni 100 mila abitanti, emerge che nel 2017 la regione più colpita è stata l’Emilia Romagna (233,8). Seguono Toscana (215,4), Liguria (207), Lombardia (201,6) e Piemonte (166,2). Il Veneto è settimo posizione con 149,4 furti ogni 100 mila abitanti. In coda Molise (70,3), Calabria (57) e Basilicata (36,3). Il dato medio nazionale è 148,6 furti per 100mila abitanti.

Sebbene il numero di botteghe e negozi svaligiati in rapporto agli abitanti sia concentrato in particolar modo al Centro-Nord, la situazione si capovolge nell'analisi che la Cgia fa della percentuale di furti in cui i responsabili non sono consegnati all’Autorità giudiziaria. Nel 2017, infatti, è stata la Campania la regione dove la quota di furti di cui non si è scoperto l’autore nel corso dell’anno è risultata superiore a tutte le altre (86,2%). Seguono Puglia (81,3%) e Calabria (80,6%). Nel Veneto, la percentuale è del 72,2: risultato che descrive la regione, secondo La Cgia tra i territori più virtuosi d'Italia.