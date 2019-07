In ospedale la nuova sfida di don Mazzi prima dell'ennesimo progetto «folle»

Dopo i problemi al cuore e un intervento alla prostata, il battagliero prete veronese don Antonio Mazzi si è rivolto ancora all'ospedale di Santorso per la sua salute.

Questa volta è tornato nell'Alto Vicentino per l'intervento di rimozione di un carcinoma alla testa. «Qui mi trovo troppo bene – afferma il fondatore di Exodus -. Ho sempre trovato assistenza e tanta disponibilità».

«L'ospedale - spiega il religioso - non è solo un luogo in cui serve professionalità, ci deve essere anche umanità. Nei grandi ospedali c'è tanta professionalità, ma magari non quell'umanità che per alcune malattie è ancora più preziosa. E a Santorso trovo proprio questa componente umana».

Alla soglia dei 90 anni, il religioso ha ancora un'infinità di progetti. Uno potrà realizzarlo grazie ad una scledense, l'architetto Luisa Fontana, che progetterà per lui la nuova sede milanese di Educatori senza frontiere. Lui dovrà pensare a trovare i 10 milioni di euro che servono per realizzarla.