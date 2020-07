Dramma sulle montagne vicentine. Un escursionista vicentino è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri. La tragedia è avvenuta lungo la Ferrata del Vajo Scuro, sul Carega. A dare l'allarme questa mattina intorno alle 7.30 è stato un altro escursionista che, dopo aver rinvenuto uno zaino, si era imbattuto nel corpo senza vita di un uomo. Immediata è scattata l'allerta al soccorso alpino di Recoaro-Valdagno, su richiesta dei carabinieri. Vittima un 61enne di Valdagno.

Come spiega Il Giornale di Vicenza, una squadra si è portata al Rifugio La Gazza, dove l'elicottero di Verona emergenza ha imbarcato due soccorritori in supporto alle operazioni. Sbarcati sul posto con il personale medico e il tecnico dell'elisoccorso, è stato solo possibile constatare il decesso. Il corpo senza vita è stato recuperato dall'eliambulanza, per essere trasportato al Rifugio e affidato al carro funebre.

Secondo una prima ricostruzione la vittima aveva quasi sicuramente attaccato già ieri la difficile variante dell'itinerario attrezzato, senza indossare casco, imbrago e kit da ferrata. Tra le ipotesi all'origine della tragedia, il fatto che la stanchezza gli abbia lasciato mollare la presa, facendolo precipitare per un centinaio di metri.