VICENZA. Dopo una discussione per una vettura parcheggiata male all’esterno di un bar lungo la Riviera berica, un ciclista aveva insultato l’automobilista; e dopo avergliene dette quattro, gli aveva ruttato a pochi centimetri dal viso, tenendogli ferma la testa, in maniera sguaiata e volgare. Per quel comportamento, sicuramente poco urbano, era stato denunciato per ingiurie; ma il reato è stato depenalizzato. Ragion per cui la vittima ha promosso una causa civile, e il giudice di pace ha condannato il ciclista a risarcire 700 euro per quel rutto.





D.N.