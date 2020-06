Da Venezia, in diretta, la consueta conferenza stampa del Governatore Luca Zaia.

Numeri della pandemia: Superati i 900mila tamponi. In area non critica i ricoverati calano ancora, e sono 192; sempre 11 in terapia intensiva e due decessi in più rispetto a ieri. Infine, i dimessi sono 3.577. "Per noi resta viva la preoccupazione della reinfezione", spiega Zaia, "il virus c'è, e non va preso sottogamba la situazione. Lo dico a tutti: massima attenzione, oggi facciamo gli appelli per gli spazi 'intelligenti', evitando assembramenti. Non siamo pronti, in assetto da guerra per una eventuale reinfezione".

La Lombardia. "La Lombardia ha un altro modello sanitario e ha un altro tipo di territorio. Non trovo corretto paragonare le diverse sanità, ognuna ha la sua storia". È questa la risposta di Luca Zaia, in merito alle dferenze di impatto del Covid-19 con la Lombardia, la regione più colpita d’Italia. "La Lombardia ha due discriminanti rispetto a noi. La prima riguarda le aree metropolitane che in Veneto non ci sono e la seconda è la sfortuna di aver avuto un’onda d’urto del virus importante in poco tempo». «Noi abbiamo avuto un altro vantaggio, ovvero avere sette giorni di ritardo rispetto alla Lombardia e con il Covid il tempo è denaro".

L'ospite giapponese. In conferenza stampa un giornalista del maggiore quotidiano del Giappone, che ha chiesto le motivazioni alla base di scelte drastiche e strategiche della Regione: "Voi in Giappone mandate tutti i pazienti sintomatici in un ospedale di riferimento, Noi ne abbiamo dedicato dieci a pazienti Covid e comunque possono andare in qualunque ospedale. Il 21 febbraio abbiamo avuto i primi due contagiati, si è riunita una task force a Padova e ho chiesto che si chiudesse l'ospedale in cui si trovavano i due pazienti, abbiamo messo le tende fuori dagli ospedali e abbiamo fatto i tamponi a tutti i cittadini di Vo'".

Istituto zooprofilattico. Ha fatto la "carta d'identità" del virus in Veneto. La direttrice dell'Istituto Antonia Ricci: "Non dobbiamo considerare separatamente ospite, paziente e ambiente. Vanno considerati insieme. In questi mesi con le misure di distanziamento, con l'isolamento dei malati, abbiamo cambiato l'ambiente nel quale il virus si può trasmettere. In questo modo è diminuita la carica virale, la 'quantità di virus', dalla quale dipende la possibilità di infettarsi. Il virus non è cambiato: la tendeNza che stiamo registrando è legata a un cambiamento dei comportamenti. E' importante quindi non tornare indietro". E poi ha aggiunto: "Abbiamo concluso degli studi stabilendo che la zanzara tigre non trasmette il Covid".