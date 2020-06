Dopo il consueto punto stampa di Luca Zaia, la dottoressa Anna Maria Cattelan, primario di malattia infettiva all'ospedale di Padova, ha chiarito alcuni punti sul coronavirus.

- I numeri peggiori della Lombardia? Li forse ci si è mossi in ritardo, noi con isolamento e distanziamento ci siamo mossi per tempo

- Il virus sembra effettivamente perdere di carica e indebolirsi, ma occorre approfondire e soprattutto tenere alta la guardia, con mascherine e distanziamento sociale

- Chi si è ammalato di coronavirus è poi finito in terapia intensiva a prescindere dall'età

- Non c'è stata una cura migliore delle altre, fondamentale è tarare la cura sul singolo paziente

- Chi si è ammalato più gravemente, oltre a conseguenze psicologiche, ha tutt'ura ingenti ricadute polmonari

- Non so come sia nato il virus, sicuramente i "wet market" cinesi sono ambienti che aiutano il "salto di specie" per i virus

- Le donne si sono ammalate molto meno e sono percentualmente finite in terapia intensiva molto meno degli uomini

- Spero che il virus in autunno non torni, ma ci sarà da tenere conto delle altre infezioni respiratorie che si presenteranno: ci sarà un grande accesso a medici e ospedali da parte delle persone che potrebbero pensare di aver contratto il virus