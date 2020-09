Il presidente del Veneto Luca Zaia in diretta Facebook alle 12.30 aggiorna sulla situazione legata al Covid-19, presente anche il Magnifico Rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto.

Il presidente Zaia: «Oltre la metà dei cittadini è stata controllata, con test o tamponi. I positivi ad oggi sono 24209, 91 in più di ieri, e in isolamento sono 7876 finora. Dei positivi attuali, il 95% è senza sintomi. Non c'è nessuna emergenza ospedaliera delle terapie intensive, perché a fronte di oltre mille posti ci sono 18 ricoverati.

Stiamo mettendo a punto un piano per affrontare le richieste dei cittadini sui test Covid. Mi metto nei panni di una mamma col figlio con due linee di febbre, che vuol sapere se è influenza o Covid. Il modello è quello dell'Università di Padova».

Prof. Rizzuto: «Vi presento un programma sperimentale che sarà di grande utilità per la gestione Covid. Tra due settimane le lezioni all'Università di Padova inizieranno in presenza. Oltre alle misure di sicurezza, c'è la sorveglianza attiva, perché il virus c'è ancora. Il prof. Plebani mi ha spiegato che ha verificato che la diagnosi molecolare da saliva ha affidabilità pari a quella dei tamponi. Li faremo al personale e ai docenti, per identificare i positivi e monitorare i contatti. Abbiamo aule da 100-150 studenti, anche con le regole Covid, e non tutti seguono le stesse materie, quindi il docente positivo viene a contatto con tante persone. La app che registra le presenze degli studenti è stata modificata per identificare il posto dove è seduto e quindi si può tracciare la distanza di rischio e sottoporre quegli studenti al test».

Zaia: «Arrivando al test rapido della saliva, che ha anche un costo allineato agli altri esami, vuol dire che possiamo arrivare all'autodiagnosi». Ovviamente con modalità precise di raccolta e in sicurezza.