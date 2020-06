Il virus oggi è meno attivo e i casi sono meno gravi. Lo ha detto il prof. Roberto Rigoli, primario di Microbiologia a Treviso durante la diretta del governatore Zaia dalla Protezione civile di Marghera, sulla base dei 60mila tamponi analizzati nel mese di giugno.

«Andiamo per amplificazioni, per trovare i positivi, studiando la velocità di reazione direttamente proporzionale con la quantità di virus, e la presenza di tutti e tre i target genetici amplificati - spiega Rigoli. - Dal 1 giugno presi circa 60mila tamponi da quattro Microbiologie del Veneto: se le reazioni avvengono alle prime amplificazioni, il virus c'è ed è tanto. Di questi 60mila abbiamo visto 210 positivi, tra questi anche i ri-positivizzati: 199 erano a ciclo alto, che diventano positivi tardi e quindi non sono infettanti e solo 11 a pochi cicli e quindi infettanti. Degli 11 sette sono asintomatici e 4 sintomatici. Quindi su 60mila solo 3 sintomatici sono preoccupanti dal punto di vista microbiologico, e nessuno degli 11 era finito in intensiva.

Si continuerà su questa strada di monitoraggio e contando quelli che Ct basso e quindi non infettanti. In coltura la percentuale di replicazione è bassissima. Dobbiamo capire quali e quanti sono i realmente positivi e potenzialmente infettanti. Finora nei virus respiratori non abbiamo mai studiato le cose in questo modo, ed è per questo che stiamo studiando il fenomeno Covid.

La situazione oggi è: il virus è meno virulento, non abbiamo nuovi pazienti ricoverati, il virus circola meno per le misure di prevenzione. In futuro potrebbe succedere: che il virus torni molto virulento, oppure come la Sars diventi poco pericoloso e quindi possiamo conviverci, oppure che non torni affatto».

«Per il prossimo autunno ci stiamo preparando con l’artiglieria pesante, rafforzeremo le microbiologie e stiamo sperimentando nuovi test per cercare in un colpo solo il Covid e tutti gli altri virus», ha anticipato Rigoli, ma Zaia ha bloccato l’argomento parlando di novità in futuro: «Non vogliamo creare aspettative», ha sottolineato.