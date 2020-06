Inquinamento atmosferico in calo nelle regioni del Bacino padano (regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia) a marzo, nel periodo iniziale di applicazione del lockdown. È quanto emerge dalla prima valutazione dei dati sugli effetti della crisi sanitaria causata dal Covid-19. Ma il calo non è così marcato come si potrebbe pensare e va valutato in vista delle prossime misure antinquinamento, come ad esempio i blocchi del traffico.

Il punto della situazione è stato fatto ieri in occasione della presentazione in videoconferenza dei risultati dell’analisi Life Prepair sull’andamento della qualità dell’aria nelle settimane di emergenza coronavirus e l’inquinamento atmosferico nel bacino padano. Il progetto europeo, che si occupa di politiche della qualità dell’aria nel bacino padano, è coordinato dalle Regioni con le relative Agenzie regionali per la protezione ambientale, per il Veneto l'assessore Gianpaolo Bottacin.

«Il primo report condotto dal progetto Prepair - affermano - evidenzia ancora una volta la complessa dinamica del particolato e delle relazioni tra emissioni, trasporto e diffusione degli inquinanti, processi fisico-chimici che determinano la formazione particolato secondario, ossia della parte più rilevante delle polveri sottili (Pm10). Una dinamica fortemente influenzata dalle condizioni meteorologiche. Come è noto, infatti, le principali criticità sulla qualità dell’aria nel bacino padano riguardano il superamento del valore giornaliero di Pm10 e del limite annuale di biossido di azoto. Ora- proseguono i rappresentanti delle 4 Regioni- serve andare avanti con l’analisi dei dati sui mesi successivi di aprile e maggio per disporre del quadro complessivo della situazione”. “La riduzione del 40% sull’intera pianura padana delle emissioni di NOx (ossidi di azoto e loro miscele) accompagnata da una riduzione del 14% delle emissioni di particolato primario è un risultato importante ma non del tutto sufficiente, nelle condizioni meteorologiche di stagnazione tipiche della pianura padana, a garantire il rispetto dei valori limite fissati dalle norme europee- sottolineano gli assessori-. Questi primi risultati confermano comunque la validità della strategia dei Piani aria regionali incentrata su interventi plurisettoriali che intervengono simultaneamente su più categorie di inquinanti».

I cali hanno raggiunto valori fino al 58% per l’NO e al 33% e 38% rispettivamente per benzene e NO2. Il particolato - Pm10 e Pm2.5 – presenta una dinamica complessa: i valori di Pm10 registrati dalle stazioni nel mese di marzo sono mediamente inferiori rispetto agli anni precedenti anche se con una diminuzione meno marcata, influenzata dal meteo e dall'uso di impianti a gas e legna per riscaldamento.