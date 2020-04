Il leone alato costruito con gli alberi abbattuti dalla Vaia inonda i social dei veneti

L'ha realizzato a inizio anno, quando ancora la neve imbiancava l'altipiano di Asiago, ma ieri il suo leone alato - costruito con il legno degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia - ha letteralmente inondato i social.

Nel giorno della Liberazione e del patrono San Marco, sono stati moltissimi i profili dei veneti in cui è comparsa la foto del leone ligneo più grande mai realizzato (3 per 3,5 metri).

Un'opera imponente e affascinante, dello scultore Marco Martalar, che ieri ha ispirato in molti un sentimento di forza e rinascita. Una sorta di ruggito, come a dire che dal coronavirus, come dalla tempesta Vaia, il popolo veneto sa sempre rinascere e tornare più forte di prima.

Giorgia Cozzolino