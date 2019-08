Il grande caldo ha le ore contate: tra lunedì 2 e martedì 3 settembre la stagione autunnale comincerà a farsi sentire - spiega l'Arpav - per l’ingresso di correnti più fresche e instabili di origine nord-atlantica, con probabili precipitazioni e marcato calo termico. Intanto questi ultimi giorni di agosto le giornate hanno temperature sopra la media.

È stata un’estate nel complesso calda e siccitosa, mediamente tra le più calde degli ultimi 25 anni, sia per la media delle temperature minime, 1.8°C in più rispetto alla norma, che per quella delle massime, in media +1.4°C, classificandosi al secondo posto preceduta solo dalla caldissima estate del 2003. Per quanto riguarda le piogge è stata tra le più siccitose, al quarto posto dopo il 2001, il 2012 e il 1994.

Il mese più caldo rispetto alle medie di riferimento, continua l'Agenzia per l'ambiente del Veneto, è stato giugno (in media +2.6°C per le minime e +3.4°C per le massime) mentre luglio e agosto, pur risultando ambedue sopra la norma, hanno registrato scarti più contenuti (intorno a +1/+2°C). Nel corso del trimestre estivo si sono contate almeno quattro significative ondate di calore: la prima dal 25 al 29 giugno breve ma molto intensa, la seconda, dal 21 al 26 luglio, di media durata e moderatamente intensa, la terza e la quarta rispettivamente dal 29 luglio al 1° agosto e dal 9 al 12 agosto, poco intense e di breve durata.