I problemi con l’alcol, le continue liti e le aggressioni tra le mura domestiche sempre più frequenti. Ci sarebbe tutto questo dietro all’omicidio avvenuto mercoledì in via Tagliamento, ad Arzignano.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, Raoul Singh, 18 anni, avrebbe ucciso a coltellate il padre Arvinder, di 49, al culmine dell’ennesima violenta discussione. Durante l’interrogatorio in caserma che ha preceduto l’arresto, il giovane ha risposto a tutte le domande che gli sono state rivolte. «Mi sono difeso», ha ribadito più volte. Ora si trova in carcere in attesa di essere interrogato.

Valentino Gonzato