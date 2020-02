Ictus prima dell'allenamento, 25enne muore 20 giorni dopo

La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire è arrivata questa sera: Mirko Pellizzer non ce l'ha fatta. A venti giorni dalla grave forma di ictus che l'aveva colpito poco prima dell'allenamento, il centrocampista della Telemar San Paolo Ariston si è arreso. Aveva 25 anni. La conferma è arrivata dalla stessa società, che milita nella seconda categoria vicentina, con un post su Facebook:

«Con infinita tristezza, comunichiamo che oggi Mirko alle 18.30 è venuto a mancare. Era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Vicenza dalla sera del 24 gennaio. Sono stati 20 giorni di speranza, di angoscia, di paura, di notti in bianco, di tanta vicinanza a mamma Manuela, papà Eliseo, ai fratelli Luca e Stefano. Una grande famiglia che con dignità, ha saputo affrontare la più alta e difficile sfida che la vita possa presentare».

In questo tempo tutto il mondo del calcio si è mobilitato per lui con striscioni, magliette e quel pensiero costante rivolto ad una giovane vita da cui era difficile pensare di doversi staccare. «Mirko non ha perso - scrive ancora la società - Mirko e’ stato circondato, sempre, da tanto affetto e calore. Straordinario ed incredibile. Ha percepito quell’incessante via vai di persone, che giorno dopo giorno, in silenzio, lo hanno sostenuto. E hanno pregato per lui. Mirko da oggi avrà un posto speciale nel nostro cuore, sarà un esempio di coraggio. Mirko continuerà a vivere in ognuno di noi».

Oltre a ringraziare tutto il personale della rianimazione, la società si stringe con grande affetto attorno alla famiglia.



Marialuisa Duso