I Nas fanno chiudere un asilo all'aperto

Chiusa dopo l'intervento dei Nas a Pianezze, nell'Alto Vicentino, una scuola materna «all'aperto».

Il nucleo anti sofisticazione dei carabinieri è intervenuto, come riporta il Giornale di Vicenza, in dicembre, rilevando come la vecchia cascina presa in affitto da parte dell’associazione Umandalala non fosse adatta ad ospitare dei bambini e attività per l’infanzia in età prescolare.

Di qui l'ordine di chiusura da parte del sindaco Luca Vendramin.

Un analogo intervento era stato fatto nel comune di Colceresa, sempre nel Vicentino.