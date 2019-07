Home Venice, sconti e potenziamento bus

COM-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 4 LUG - Si avvicina l'Home Venice Festival, che tra poco più di una settimana ospiterà al parco di San Giuliano a Mestre una tre giorni all'insegna della musica e dell'intrattenimento, e sono stati fissati gli sconti riservati ai residenti della Città metropolitana di Venezia, assieme al potenziamento della rete di trasporto pubblico per garantire un afflusso e un deflusso del pubblico senza intoppi. La prima novità, frutto dell'accordo tra Home Venice Festival e il Comune di Venezia, è la decisione di proporre a 20 euro (+3 euro di diritti prevendita), con uno sconto di circa il 60%, il ticket di ingresso per tutti i residenti nei comuni della Città metropolitana di Venezia. Domenica 14 luglio, inoltre, sarà "Family Sunday", per cui con un biglietto di ingresso entrano due adulti che accompagnano ragazzi o ragazze under 16. Per la mobilità, saranno messi a disposizione due parcheggi in zona palasport Taliercio e padiglione Aquae/Vega, da cui partiranno le navette gratuite alla volta di San Giuliano. Il servizio, curato da Avm/Actv, verrà ulteriormente potenziato con servizi aggiuntivi da Venezia, dalla stazione ferroviaria di Mestre (per gli arrivi dal Nordest) e da Mestre Centro, con il tram Favaro-Venezia che resterà in funzione fino all'una di notte; fino alle 5.00 del mattino sarà erogato un servizio di sfollamento dall'area del concerto fino alle principali destinazioni. Grazie alla collaborazione di Atvo e Arriva Veneto, saranno infine intensificate le linee di trasporto pubblico da Jesolo e Sottomarina, con servizi che proseguiranno per tutta la notte transitando con una corsa all'ora. (ANSA).