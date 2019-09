Hillary Clinton,emailgate evento assurdo

XWM-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 10 SET - Il cosiddetto scandalo emailgate "è stato ed è ancora uno dei più strani e assurdi eventi nella storia della politica degli Stati Uniti. E ogni volta che lo rivedo ricordo che non c'era niente". È il commento di Hillary Clinton alla mostra a lei dedicata all'interno del supermercato Despar di Venezia, da lei visitato stamani durante il suo soggiorno nella città lagunare. Arrivata alla sede della mostra intorno alle ore 10 con collaboratori e una scorta discreta, Clinton ha sostato e sfogliato alcuni dei volumi che l'artista Kenneth Goldsmith ha messo in mostra al piano superiore dell'edificio, migliaia di email private la cui pubblicazione fu oggetto di una campagna di propaganda contro l'ex segretario di stato americano. "È un modo artistico - ha proseguito Hillary Clinton - che rappresenta ciò che ho già scritto in un mio libro. Non c'era nulla di sbagliato, nulla di controverso, ma è successo così ed è quello che è accaduto". (ANSA).