Come aveva annunciato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo aver visto foto e filmati di assembramenti durante gli aperitivi a Verona e nelle altre piazze venete, ecco che arriva lo spot che vuole scioccare e smuovere le coscienze dei giovani e non solo.

Meno di un minuto di video con musica tecno in sottofondo e immagini di giovani che si abbracciano con la mascherina abbassata, che parlano a distanza ravvicinata e che si scambiano le bottiglie di birra. Poi le telecamere inquadrano pazienti e operatori sanitari in una terapia intensiva: respiratori, caschi Cpap per la ventilazione, tubi e macchinari tra i letti d'ospedale. E una voce fuori campo che dice: «Basta poco e tutto tornerà a fermarsi. Il Covid-19 si combatte in ospedale ma soprattutto fuori».

Il video si conclude con l'immagine di un uomo malato e intubato e la domanda: «Happy Hour?»

Leggi anche: Il sindaco: «Da oggi divieto di consumare alcool per strada» Il sindaco con l'assessore Zanotto in diretta

Giorgia Cozzolino