«Ha sterzato apposta dopo un litigio e ha ucciso quella donna»

«È andato apposta contro l'altra auto, sterzando all'improvviso». È il racconto fatto ai medici, riportato dal TgR del Veneto, fatto dalla fidanzata di Christian B., il 22enne che venerdì notte a Sant'Andrea di Povegliano si è schiantato con la sua auto contro una Toyota sulla quale viaggiava con il marito Giuseppina Lo Brutto. La donna, 62 anni, ha perso la vita, mentre le altre tre persone sono rimaste ferite.

La ragazza che viaggiava con il fidanzato ha detto che i due stavano litigando furiosamente e lei aveva annunciato di voler chiudere la relazione: per questo motivo, per «punirla», il giovane avrebbe sterzato improvvisamente contro l'auto che procedeva in senso contrario.

Le indagini sono in corso.