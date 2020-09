Era finito a processo con l’accusa di violenza a pubblico ufficiale per avere colpito con un pugno al volto un autista dell’allora Ftv (oggi divenuta Svt) che non voleva aprirgli la porta e farlo scendere dalla corriera in un luogo dove però non era prevista la fermata.

Al termine del dibattimento, conclusosi l’altro giorno, un 25enne, nato a Lecco, ma residente a Schio, è stato assolto dal reato che lo vedeva imputato poiché non punibile per particolare tenuità del fatto. Il giudice Mortillaro, pronunciando la sentenza ha quindi indicato in settanta giorni il termine per il deposito della motivazione del suo pronunciamento.



Matteo Bernardini