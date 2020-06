Grenfell Tower, offerti 68mila euro per le vite di Gloria e Marco. «Inaccettabile»

(ANSA) - PADOVA, 12 GIU - Manca ancora molto per dare giustizia ai 72 morti dell’incendio della Grenfell Tower: di Londra - la fine inchiesta non arriverà prima di 9 mesi - ma intanto destano sgomento nelle famiglie delle vittime, fra le quali la giovane coppia di architetti veneti Gloria Trevisan e Marco Gottardi, le prime offerte per un accordo extragiudiziale: non più di 68mila euro a testa. «Una cifra che non accetteremo mai» dice l’avvocato Maria Cristina Sandrin, che tutela i familiari di Gloria Trevisan, di Camposampiero (Padova).

Quella di Gloria e Marco,26 e 27 anni, è stata una delle pagine più drammatiche nel rogo del grattacielo londinese, avvenuto nel giugno 2017. I due fidanzati, in un appartamento al 24/mo piano, diedero ascolto ai vigili del fuoco, restando nell’alloggio. Chiamarono i genitori in Italia, mentre i canali tv mostravano in tempo reale il fuoco che avanzava, dal quarto piano verso l’alto. I due ragazzi, consci della fine che li aspettava, diedero l’addio alla vita parlando al telefono con le famiglie, senza che nessuno potesse far nulla.

Ieri, 12 giugno, era il termine per presentare le domande di risarcimento al processo londinese sull’incendio . L'avvocato della famiglia Trevisan, Maria Cristina Sandrin, ha cercato, assieme agli studi legali incaricati dalle famiglie delle altre vittime, di trovare una soluzione extragiudiziale. Ma di fronte alle prime offerte di risarcimento è categorica: «noi non accetteremo alcun accordo. Io vado in Tribunale» dice il legale, definendo «irrisorie» le cifre avanzate dalle controparti.

Sandrin, come molti sopravvissuti e parenti della vittime, ha scelto però di radicare negli Stati Uniti le cause contro alcune aziende coinvolte, citando in giudizio colossi Usa come la Arconic, produttrice dei pannelli di rivestimento del palazzo, o la Whirpool, per il frigorifero da cui sarebbe partita la scintilla iniziale. Quanto al processo nel Regno Unito, Scotland Yard nei mesi scorsi aveva ammesso di non prevedere la possibilità di formulare alcuna potenziale incriminazione «prima della parte finale del 2021». Davanti ai giudici di Londra, Sandrin, intende puntare soprattutto sul riconoscimento del danno psicologico derivato ai genitori e ai fratelli di Gloria.

«Non so se tutti ricordano - afferma - ma durante le telefonate con i due ragazzi, mentre il fuoco avanzava, le famiglie assistettero pressochè in diretta alla morte dei loro cari». Sul terrificante incendio del grattacielo di 24 piani, ai margini del quartiere di Chelsea and Kensington, sta indagando da 3 anni una commissione d’inchiesta indipendente, presieduta dal magistrato in pensione sir Martin Moore-Bick. Nel suo primo rapporto, l’organismo non aveva mancato di lanciare sospetti anche sull’operato dei vigili del fuoco. Non solo l’incuria nella manutenzione del palazzo, non solo le norme sulla sicurezza carenti, non solo i pannelli infiammabili collocati sulla facciata - ha scritto - , avrebbero contribuito al disastro, ma anche le «gravi manchevolezze» del corpo dei vigili del fuoco, come la lentezza nella risposta al numero d’emergenza 999, o l’indicazione data ai residenti a rimanere fermi negli appartamenti.