Perdi i sensi sopra una piattaforma aerea dopo essere stato colpito da una scarica elettrica di 20.000 volts. L'uomo, ricoverato all'ospedale "San Bassiano", è grave.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, erano le 11 circa di ieri mattina, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nardi a Cassola, nel Vicentino, all'interno di un'azienda, per soccorrere un operaio rimasto bloccato riverso sul fondo del pianale di una piattaforma aerea. L'uomo era intento ad operare sul tetto del capannone per verificare i danni del maltempo, quando per cause in corso di accertamento è entrato in contatto con i fili di media tensione.

I vigili del fuoco arrivati da Bassano, hanno inizialmente provato ad operare con una manovra a mano da terra, ma la piattaforma risultava bloccata dal pulsante di emergenza. Per soccorrere l'infortunato, dunque, i pompieri sono saliti con un'altra piattaforma.

Un operatore raggiunta la sommità ha staccato il pulsante d'emergenza e il cestello è stato abbassato. L'operaio folgorato dal cavo elettrico, che durante i soccorso ha ripreso coscienza, è stato subito assistito dal personale sanitario del Suem e trasportato all'ospedale. Sul posto i carabinieri e personale dello Spisal.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.