Grandi navi:Mit convoca gruppo di lavoro

(ANSA) - VENEZIA, 2 AGO - È stata convocata per martedì 6 agosto, presso la sede dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, a Venezia, la prima riunione del gruppo di lavoro che, su indicazione del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli, dovrà individuare le soluzioni tecniche per l'utilizzo nel 2019 degli attracchi diffusi, per spostare le grandi navi fuori dal canale della Giudecca. Al tavolo siederanno - secondo una nota del Mit -, oltre all'Autorità portuale e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentanti della Capitaneria di porto di Venezia, della Guardia di Finanza, della Polizia di frontiera, dell'Agenzia del Demanio, di Venezia Terminal Passeggeri Spa, Terminal intermodale Venezia Spa, Terminal rinfuse Venezia Spa, Venice Ro Port Mos SCpA e delle compagnie crocieristiche interessate. Nell'elenco dei convocati non ci sono il Comune e città Metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.