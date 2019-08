Governo: Zaia, è la fine di un'agonia

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 9 AGO - "La fine di questa esperienza governativa è la fine di un'agonia. Purtroppo è così. Ci abbiamo creduto fino in fondo, ma alla fine dobbiamo guardare i dati concreti, che son quelli che la politica dei no a tutto non ci fa governare". Lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Lo posso dire da Governatore del Veneto - aggiunge - visto e considerato che questi no li ho sentiti sulla Pedemontana, li abbiamo sentiti di recente sulla partita della Tav, e poi alla fine quel che è accaduto con l'autonomia". (ANSA).