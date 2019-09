Goletta Verde nel Parco Delta del Po

CO

(ANSA) - VENEZIA, 18 SET - La storica goletta con cui Legambiente ha svolto l'attività di educazione alla biodiversità marina dal 1993 al 2016, diventerà una nave-laboratorio, che troverà il proprio 'porto sicuro' all'interno del Parco del Delta del Po. E' il frutto dell'accordo sottoscritto oggi a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, da Legambiente, Fondazione Cariparo, Ente Parco del Delta e Regione Veneto, che dà il via a un progetto triennale. L'imbarcazione, destinata alla rottamazione, è attualmente posizionata ad Albarella. Sarà trasportata in un cantiere a Loreo, dove verrà disalberata e trasformata in aula didattica.