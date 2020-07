Giornate Autori, da Cortellesi per Iotti ai Pink Floyd

Y64-MAJ

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il tema del coraggio nella difficile stagione del cinema mondiale di fronte a una tragedia collettiva. E' una delle linee portanti della 17/a edizione delle Giornate degli Autori, la sezione autonoma e indipendente promossa da Anac e 100autori alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (2-12 settembre). Nella selezione curata dalla nuova responsabile artistica Gaia Furrer sono 10 i film in gara, di cui 5 opere prime, 4 gli eventi speciali e 11 titoli nelle Notti Veneziane con in totale 11 donne dietro la macchina da presa (comprese le registe dei corti di "Miu Miu Women's Tales"). Il film Italiano in concorso è Spaccapietre, tragedia famigliare firmata dai fratelli De Serio, con Salvatore Esposito. In competizione, fra gli altri, Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time di Lili Horvat. Serbia, Slovenia e Bosnia Erzegovina unite in Oasis di Ivan Ikić; Residue di Merawi Gerima e Tengo miedo torero di Rodrigo Sepúlveda. Chiude fuori concorso la provocatoria dramedy Saint-Narcisse di Bruce LaBruce. Evento speciale fuori concorso è 'Nilde Iotti, il tempo delle donne' di Peter Marcias costruito con immagini di repertorio, testimonianze e i suoi pensieri restituiti da Paola Cortellesi. Tra gli altri titoli fuori competizione, il road movie romantico di Giorgia Farina con Jasmine Trinca, Clive Owen e Irène Jacob, Guida romantica a posti perduti e Extraliscio-Punk da balera di Elisabetta Sgarbi. Nelle Notti veneziane, all'Isola degli Autori, protagonista il dialogo fra le arti. Apre l'unico film di finzione della sezione, Est di Antonio Pisu, che ci riporterà al 1989. Tra i protagonisti Lodo Guenzi. Fra gli altri, la rievocazione del momorabile Venice Concert 1989 dei Pink Floyd a Venezia trasmesso 31 anni fa in mondovisione e 'James' di Andrea Della Monica, racconto di vita del sassofonista James Senese, che si esibirà anche al Lido. Tornano le collaborazioni fra gli altri, con con il Lux Film Prize del Parlamento europeo ed Europa Cinemas; Bookciak, Azione! con presidente di giuria quest'anno Mannarino. (ANSA).