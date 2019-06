Giochi 26: Conte alla votazione del Cio

FAN

(ANSA) - LOSANNA, 19 GIU - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà a Losanna lunedì per la votazione del Cio che assegnerà i Giochi olimpici invernali 2026, per i quali sono in lizza Milano-Cortina e Stoccolma-Aare. Lo apprende l'ANSA, da fonti del Cio.