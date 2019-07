Genoa: Veloso saluta e va al Verona

Y1L-CE

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Ha usato Instagram il portoghese Miguel Veloso per salutare il Genoa ed i suoi tifosi nel giorno in cui è stato ufficializzato il suo passaggio al Verona sino al 30 giugno 2020. "Lascio casa. E come sempre non è mai facile prendere certe decisioni. Lascio un gruppo di giocatori ma soprattutto di uomini straordinari, una tifoseria che ha imparato ad apprezzarmi e che nonostante qualche incomprensione mi ha voluto bene", scrive il giocatore che al Genoa si è costruito una famiglia avendo sposato Paola Preziosi, figlia del presidente rossoblù. Veloso, che con il Genoa ha giocato cinque stagioni non consecutive, ritroverà in gialloblù molti suoi ex compagni 'genovesi'. Il tecnico è Ivan Juric, esonerato dal Genoa in questa stagione ma in Veneto sono finiti anche Bessa e Gunter e potrebbe arrivare anche Lazovic dopo quattro stagioni a Genova.