Da quando aveva preso in affitto l'appartamento, in un condominio a Tezze sul Brenta, subiva continui furti: generi alimentari, abbigliamento e il telecomando del cancello. Esasperata da una situazione che le sembrava surreale, una donna di 43 anni si è rivolta ai carabinieri. Si è scoperto così che il ladro era il vicino di casa che entrava indisturbato nell'alloggio con il doppione delle chiavi.



La vittima non aveva mai riscontrato forzature di porte e infissi di casa ed era sicura di aver sempre chiuso l'ingresso tutte le volte in cui usciva. Così, ancora prima di rivolgersi ai carabinieri, la donna aveva installato una telecamera per individuare l’intruso. È, quindi, bastato poco per scoprire che l’autore dei furti era un inquilino del palazzo, un uomo 52enne che abita al piano superiore, il quale, approfittando della momentanea assenza della nuova inquilina, entrava in casa.

Il 52enne è stato così denunciato per furto aggravato e continuato in abitazione. E sono in corso indagini per accertare le modalità con cui l’intruso sia venuto in possesso delle chiavi dell'abitazione della donna.