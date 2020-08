Fuori concorso a Venezia anche il nuovo corto di Guadagnino

CS

(ANSA) - VENEZIA, 11 AGO - Due titoli integrano e completano, Fuori Concorso, il programma della 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, in programma dal 2 al 12 settembre, diretta da Alberto Barbera. Si tratta del nuovo cortometraggio di Luca Guadagnino, Fiori, Fiori, Fiori! (12'), e di un nuovo film indipendente americano, Run Hide Fight scritto e diretto da Kyle Rankin, con Isabel May, Thomas Jane, Radha Mitchell. "Siamo grati a Luca Guadagnino - sottolinea Barbera - che con Fiori, Fiori, Fiori! ci rende partecipi di una piccola, personale evasione compiuta durante il recente lockdown alla ricerca di volti, luoghi e affetti della gioventù trascorsa; e al produttore Dallas Sonnier (lo stesso di Brawl in Cell Block 99 e Dragged Across Concrete, presentati rispettivamente alla Mostra del Cinema nel 2017 e nel 2018), che torna con un nuovo, provocatorio dramma d'azione, Run Hide Fight di Kyle Rankin, ambientato in una scuola presa in ostaggio da quattro studenti intenzionati a commettere una strage. Due modelli di cinema irriducibilmente diversi, ma espressione di un'identica, trascinante energia creativa". (ANSA).