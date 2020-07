Si è concluso con l’arresto di un 19enne, già noto alle forze dell’ordine, un rocambolesco inseguimento, in centro a Vicenza, durante il quale i carabinieri hanno esploso alcuni colpi di pistola contro l’auto in fuga. Un malvivente è riuscito a fuggire e non è stato ancora rintracciato.

Come racconta Il Giornale di Vicenza, tutto è accaduto nel quartiere berico di Santa Bertilla, in quel frangente affollato di gente. I militari si sono attivati dopo l’allarme lanciato da una signora che aveva notato due persone sospette a bordo di un’auto, una vecchia Honda, risultata poi rubata. Alla vista dei carabinieri i due

sospetti sono fuggiti danneggiando diverse auto in sosta.

Infine i fuggitivi hanno tentato anche di investire i militari che avevano intimato loro l’alt. A quel punto gli investigatori hanno sparato due colpi con la pistola di servizio contro le gomme anteriori, colpendo però il paraurti. L’inseguimento è proseguito tra le vie del quartiere fino a quando l’auto dei malviventi è stata bloccata e il conducente arrestato. Il giovane è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, danneggiamento e possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate. Il suo complice è riuscito a fuggire.