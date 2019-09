Frontale tra auto, morto nel veneziano

Un uomo di 71 anni è morto stamani in uno scontro frontale tra due auto a Cavarzere (Venezia). L'incidente è avvenuto intorno alle ore 8.00 sulla Strada provinciale 85. La Panda su cui l'anziano viaggiava, dopo l'impatto è finta giù per una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

