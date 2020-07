Folgorato nei campi da un cavo elettrico, il collega lo salva

Sono gravi le condizioni di giovane lavoratore stagionale, di circa 20 anni, colpito oggi dalla scossa elettrica di un cavo, mentre si trovava in un campo agricolo di Sossano (Vicenza), nell’area dei colli Berici, assieme ad alcuni colleghi.

Secondo una prima ricostruzione, tuttora al vaglio delle forze dell’ordine, un cavo di bassa tensione probabilmente si era distaccato, forse a causa del maltempo, finendo in mezzo a un campo di mais. Il ragazzo, che non si è avveduto dell’ostacolo, una volta colpito dalla scossa è stato soccorso da un compagno, che con una tavola di legno è riuscito ad allontanare il filo elettrico, salvandogli la vita. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e poi trasferito in ospedale a Vicenza, dopo essere stato stabilizzato sul posto. I vigili del fuoco hanno isolato la zona fino all’arrivo dei tecnici della rete elettrica. Sul posto la polizia locale e i tecnici dello Spisal, che hanno svolto le indagini.