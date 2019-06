Finisce con il motorino contro un muretto, muore un sedicenne

Un ragazzo di 16 anni è morto questa mattina in un incidente stradale a Meolo (Venezia). Il giovane a bordo della sua moto 125 stava percorrendo via Roma quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, terminando la propria corsa in un terrapieno ed andando a sbattere contro un pontiletto in cemento armato.

Il 16enne, per le ferite riportate, è morto all'istante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.