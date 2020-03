Il coronavirus ferma anche gli impianti sciistici.

Il Consorzio Dolomiti Superski fermerà tutti gli impianti da mercoledì. Per gli altri centri sciistici - è stato spiegato - si tratta invece di un invito allo stop. Anche l’Ortler Ski Arena si adeguerà e fermerà gli impianti, anche se in quella zona la stagione doveva durare ancora due mesi grazie agli impianti sui ghiacciai.

«Siamo estremamente dispiaciuti di dover prendere questa decisione di carattere assolutamente eccezionale, ma riteniamo che questo passo sia di fondamentale importanza per arginare, per quanto possibile anche nei nostri territori ad altissima densità turistica, il rapido propagarsi del Coronavirus», afferma Dolomiti Superski in una nota. La chiusura avverrà entro la fine della giornata di domani, per «permettere un ordinato rientro dei turisti attualmente ospitati».

Dolomiti Superski, con le sue zone sciistiche di Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena/Alpe di Siusi, Val di Fassa/Carezza, Arabba/Marmolada, 3 Cime Dolomiti, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle, Rio Pusteria-Bressanone, Alpe Lusia/San Pellegrino e Civetta, di comune accordo con le associazioni degli albergatori dei territori interessati e in coordinamento con le Autorità politiche competenti, ha deciso «in maniera autoresponsabile, la chiusura anticipata della stagione sciistica in corso, considerando il rapido propagarsi del Coronavirus COVID-19 sul territorio italiano e i potenziali rischi per i turisti, il personale e la popolazione locale in tutte le aree sciistiche servite dai suoi impianti di risalita. Questo al fine di tutelare la salute e la tranquillità di chi abita in questi territori, di chi vi lavora e di chi vi soggiorna. Ringraziamo tutti gli sciatori che abbiamo potuto ospitare nelle nostre aree sciistiche durante questa stagione e ci auguriamo di poterli salutare presto nuovamente quali graditi ospiti delle Dolomiti», conclude la nota.

LOCALITÀ VENETE. «Gli impiantisti delle località sciistiche venete sono autonomamente disponibili a chiudere, sarebbe un segnale che darebbe anche la compattezza in una soluzione univoca». Lo ha reso noto il presidente del Veneto, Luca Zaia. «È vero - ha precisato Zaia - che gli impianti non sono nella "zona rossa", sono nelle province di Belluno, Vicenza e Verona e non devono chiudere per decreto, ma stanno valutando di farlo in questo senso. Intanto comunque resta che devono operare senza assembramenti e in rispetto del ’droplet’, quando non si rispetta questo - ha concluso - è comunque una violazione del decreto».