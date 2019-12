Feltre, torna sipario di Tranquillo Orsi

BUO

(ANSA) - FELTRE, 06 DIC - Torna nel luogo per il quale era stato immaginato e realizzato, cioè il Teatro De la Sena a Feltre, il sipario originale dipinto nel 1843 da Tranquillo Orsi, l'artista che decorò anche La Fenice di Venezia dopo l'incendio che la distrusse nel 1835. La tenda, delle dimensioni di nove metri di larghezza per sette di altezza, è ritornata oggi dopo essere rimasta nei depositi del Palazzo Pretorio di Feltre per più di 40 anni, e dopo un'opera di restauro che ha impegnato l'amministrazione comunale con circa 50mila euro. Si tratta dell'unico esemplare di sipario firmato da Orsi, a parte quello del celebre teatro veneziano, essendo gli altri andati distrutti o perduti in seguito agli incendi che molto spesso, in passato, coinvolgevano le sale teatrali e provocati dagli incidenti collegati all'illuminazione delle candele. (ANSA).