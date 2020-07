Fatture false per sponsorizzazioni nel ciclismo: 53 denunciati

Un sequestro preventivo per oltre 100.000 euro e la denuncia di 53 persone: è il bilancio dell'operazione "Ritorno in bici" condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza.

Dei 53 denunciati, 5 sono responsabili, a diverso titolo, di due associazioni sportive dilettantistiche di Breganze. Gli altri 48 sono titolari di aziende che hanno ricevuto dalle associazioni e contabilizzato in dichiarazione fatture per operazioni parzialmente inesistenti, in quanto riportanti importi superiori a quelli effettivi. (ANSA).

