Fase 2: Martella,decreto vale 55mld

(ANSA) - TREVISO, 13 MAG - Il decreto che il governo si appresta a varare vale 55 miliardi di euro e si articola su più aree di intervento: lo ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Andrea Martella, intervenendo oggi ad un forum via web del Pd di Treviso. "Sono previsti - ha detto - più di tre miliardi per la sanità per rafforzare l'assistenza territoriale e gli investimenti di nuove assunzione di personale per oltre il 50% in terapia intensiva e sub intensiva. Poi - ha proseguito Martella - sono previsti sostegni al lavoro e alle famiglie, sono stati rifinanziati tutti gli ammortizzatori sociali già previsti, Cassa integrazione, Naspi e indennità per gli autonomi con semplificazioni nell'erogazione".