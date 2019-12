Una famiglia con quattro bambini di Conselve, nel Padovano, rischia di restare senza luce e gas ma un benefattore anonimo paga le bollette arretrate. A diffondere la notizia, che ha commosso la comunità, i clienti dell'ente erogatore che hanno assistito alla scena e raccontato l'accaduto sui social.

Il benefattore si trovava in fila allo sportello mentre il padre di famiglia chiedeva invano la rateizzazione della somma dovuta allʼimpiegato. L'insolvenza però era troppo lunga, 4 bollette, e non prevedeva alcuna rateizzazione. L'uomo si era quindi allontanato piangendo.

Così, scoperto quanto stava accendendo, l'utente-benefattore ha deciso di compiere il gesto di solidarietà e saldare il debito di 600 euro. L'uomo è voluto rimanere nell'anonimato e ha invitato l'impiegato a non comunicare immediatamente la notizia, per evitare che il residente potesse collegare l'operazione a lui.

Acquevenete, secondo quanto riporta Il Mattino di Padova, ha comunque confermato l’episodio, precisando che «il servizio di consulenza luce e gas viene fornito al medesimo sportello dalla società privata Centro Veneto Energia». «Per il nostro servizio questo utente, tra l’altro, risulta adempiente» ricordano i responsabili di Acquevenete «e in ogni caso abbiamo sempre avuto una particolare attenzione nei confronti degli utenti in difficoltà economiche, tanto che le interruzioni per morosità in tutto il 2019 sono state solo 8. Come società pubblica legata al territorio, a fronte di richieste motivate degli utenti viene concessa la rateizzazione, ben oltre i casi previsti dalla normativa».